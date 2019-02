Goed voorteken voor zondag? ALS EERSTE IN RENNERSHOTEL 01 februari 2019

De Belgische delegatie is gisternamiddag in Denemarken gearriveerd. Wout van Aert stapte rond half drie als eerste het Scandic Hotel in Odense binnen, met tien minuten voorsprong op zijn collega's. Een voorteken voor zondag? De uittredende wereldkampioen was op de luchthaven van Billund ingestapt bij een verzorger die vers fruit en gezonde koekjes naar de renners was komen brengen - doordat de vlucht vanuit Brussel vertraging had opgelopen, waren de renners half uitgehongerd - en zo nam Van Aert wat voorsprong op zijn collega's die met de grote bus naar het hotel werden gebracht. Zij hadden dan wel weer het voordeel dat ze via een zijingang naar binnen konden en meteen in de restaurantzaal belandden.

