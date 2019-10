Exclusief voor abonnees Goed voor assist in zege tegen Nice 19 oktober 2019

Prima generale repetitie voor PSG in aanloop naar het Champions Leagueduel met Club Brugge. Bij afwezigheid van Neymar eiste Angel Di María voor rust de hoofdrol op. Hij scoorde twee goals in vijf minuten. Vooral het tweede doelpunt van de Argentijn was een pareltje. Thomas Meunier - een hele wedstrijd op het veld - stuurde hem diep en Di María nam de doelman uit een scherpe hoek te grazen met een heerlijk lobje buitenkant links. In de tweede helft toonde Nice zich taaier, Ganago tekende zelfs voor de aansluitingstreffer. Na twee rode kaarten voor de thuisploeg namen invaller Mbappé en Icardi alle twijfels weg. 1-4. PSG blijft autoritair aan de leiding in de Ligue 1 en komt vol vertrouwen naar Jan Breydel. (KDZ)

