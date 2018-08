Goed op weg om heerlijk vuil ventje te worden 18 augustus 2018

00u00 0

"Dit is het beste festival waar we deze zomer mochten spelen." Wees altijd op je hoede met blije Engelsen, maar Dominic Harrison, beter bekend als Yungblud, leek het te menen. Het 21-jarige diamantje zoekt nog kwistig zijn geluid tussen illustere voorgangers als The Streets en oude Britpopbands, maar gaat het net zo graag in hiphop of zelfs metal zoeken. Maar, zo hoorden wij: tussen de middelmatigheid barstte het potentieel zo nu en dan de Marquee uit. Attitude ten over. Nu nog een smoel. Yungblud kan een heerlijk vuil ventje worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN