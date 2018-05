Goed op weg naar tweede warmste mei 28 mei 2018

Deze maand mei wordt bijna zeker de tweede warmste die het KMI ooit heeft gemeten. We komen op basis van de voorspellingen uit op 16 à 16,2 graden. Alleen mei 2008 blijft met 16,4 graden nipt buiten bereik. Met 20 warme dagen (minstens 20 graden) en 7 of 8 zomerse dagen (25 graden of meer) scoren we ook uitzonderlijk hoog.

