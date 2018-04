Goed nieuws voor zonnekloppers Stranden krimpen niet maar groeien 30 april 2018

00u00 0

Het gaat helemaal niet slecht met de zandstranden in de wereld, zoals wetenschappers lang dachten. Meer nog: het gaat zelfs uitstekend. Onderzoekers van waterinstituut Deltares en de TU Delft hebben 50.000 stranden bekeken, aan de hand van satellietbeelden die sinds de jaren tachtig zijn gemaakt. "Wij waren verrast om te zien dat de zandige kustlijn helemaal niet zo sterk erodeert", zegt onderzoeker Arjen Luijendijk. "Sterker nog, er zijn meer stranden die groeien dan er krimpen." Mede dankzij Nederland. Door zandopspuiting zijn de Noordzeestranden breder dan 35 jaar geleden. En Dubai levert een bijdrage met drie palmboomeilanden in de Perzische Golf: kunstmatige eilanden voor inwoners en toeristen met erg veel geld. De grootste groei komt door een mijnbouwer in Namibië. Om diamanten in zee te delven heeft het bedrijf heuvels in het water aangelegd: goed voor 8 meter strand per jaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN