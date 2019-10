Exclusief voor abonnees Goed nieuws voor Tuerlinckx 08 oktober 2019

VOLLEYBAL

Hendrik Tuerlinckx (Roeselare) kreeg goed nieuws van de dokters. Zijn scheurtje aan de ribspier is volledig dicht en hij mag de trainingen hervatten. Of hij ook effectief speelklaar geraakt tegen zondag wanneer Roeselare Maaseik bekampt in de Supercup is echter nog niet zeker. (MPM)