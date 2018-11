Goed nieuws voor papa die elke week 28 uur in auto zit: dochtertje (6) komt weer bij hem wonen 17 november 2018

Franky Vanbrabant (56) uit Desselgem, de man die elke week 28 uur in de auto zat om zijn dochter in Slovenië te bezoeken, mag het meisje normaal binnen de acht dagen in België weer in de armen sluiten. Zijn Sloveense ex-echtgenote ging er vorig jaar plots met hun dochter vandoor. Een rechter in Slovenië heeft zijn dochtertje van zes nu aan hem toegewezen. "Een enorme opluchting", vertelt Franky. "Hopelijk komt mijn ex nu ook vrijwillig de uitspraak van de rechter na. Ik heb mijn dochtertje anderhalve week geleden voor het laatst gezien. Toen had ik haar zes dagen bij mij in mijn B&B in Kroatië. Mijn ex is nadien meteen naar de dokter gestapt in een poging om te kunnen aantonen dat ik haar sloeg - waanzin, natuurlijk." (AHK)

