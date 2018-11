Goed nieuws voor bange mensen 24 november 2018

00u00 0

De schrik voor spinnen (arachnofobie) staat met stip op nummer 1 bij de fobieën van mensen, gevolgd door onder meer sociale fobie en aerofobie, zoals je vliegangst met een chiquer woord kunt noemen. Als we onderzoekers aan de universiteit van Sussex mogen geloven, kun je daar binnenkort gemakkelijker van af komen. Het zou volstaan om mensen met hun angst te confronteren op het exacte moment dat... hun hart klopt. "Het was al langer bekend dat je fobieën kunt bestrijden door mensen aan het voorwerp van hun angst bloot te stellen", zegt onderzoeker Hugo Critchley. "Dat kan echter een proces van lange adem zijn. Ons onderzoek toont nu aan dat het een verschil maakt wanneer je met je angst geconfronteerd bent op het moment van je hartslag, of tussen twee hartslagen door. Met wat ironie kan je gerust stellen dat we er maar een hartslag meer van verwijderd zijn om mensen vlotter van hun fobieën af te helpen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN