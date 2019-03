Goed gesprek met Jacques Borlée zónder Franstalige Liga 14 maart 2019

Jacques Borlée, nationale trainer van de 4x400m-aflossingsploeg, had gisteren een constructief gesprek met de directie van de Vlaamse en Waalse sportadministratie (Sport Vlaanderen en Adeps), het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en de Vlaamse Atletiekliga (VAL). De Franstalige Atletiekliga (LBFA) was ook uitgenodigd, maar zij stuurde haar kat. Voorzitter Thomas Lefèbvre en technisch directeur Christian Maigret vonden de timing van de meeting niet goed en willen vrijdag eerst overleg plegen met de Waalse sportminister Rachid Madrane (PS). Vorige week publiceerde de LBFA een open brief op haar website waarin ze meldde dat een samenwerking met Jacques Borlée niet meer mogelijk is. Ze vinden de aanhoudende kritiek van de Brusselse trainer op hun beleid ongepast. Het ziet er evenwel naar uit dat de LBFA toch zal moeten inbinden, want als federaal trainer zal Borlée met alle betrokken partijen een contract tekenen. (VH)

HLN