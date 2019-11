Exclusief voor abonnees Godsdienstleerkracht schuldig bevonden aan slaan leerlinge 14 november 2019

Een Kortrijkse godsdienstleerkracht werd door de rechter schuldig bevonden aan slagen aan een 16-jarige leerlinge. De godsdienstleraar moest in september 2017 de strafstudie van twaalf leerlingen superviseren. De strafstudie verliep heel rumoerig en leraar Ronny C. kreeg geen greep op de groep. Toen een leerling vroeg om de strafstudie vroeger te mogen verlaten, liep het uit de hand. De scholieren verzamelden zich rond de leraar, waarop die agressief werd tegenover leerlinge Julie Bayart, 16 jaar toen. Volgens de leraar ging het om een duw, volgens het slachtoffer om een vuistslag. De leerlinge verwittigde meteen de politie. Er volgde een mislukte poging om alles in der minne te regelen, een tuchtonderzoek met een blaam voor de leraar en een seponering van de strafklacht. Het slachtoffer en haar advocaat gingen daar niet mee akkoord en brachten de leraar via een dagvaarding voor de rechter. De leraar kreeg geen straf, maar moet zo'n 200 euro schadevergoeding betalen. (LSI)

