Goddelijke DUIVELS 07 juli 2018

00u00 0

De halve finale van het WK is binnen, voor het eerst in 32 jaar. En hoé. De Bruyne, die een kanonbal recht in de hoek schoot. Courtois, die uitpakte met negen topsaves. Hazardinho, die weer- ga-loos was aan de bal. Lukaku, die een tiental Brazilianen afschudde als waren het bromvliegen. Fellaini, die óveral tussen zat. De Goddelijke Kanaries geschoten. De Goden heten hier Hazard en De Bruyne. Dinsdag wacht Frankrijk. Et alors? Nu kunnen we de wereld aan.

HLN