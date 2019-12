Exclusief voor abonnees God in Napels. Koning in deze Top 100 58 Dries Mertens 21 december 2019

00u00 0

Dries Mertens is 32, maar aan uitbollen denkt hij niet. Als het een beetje meezit, doet hij binnenkort zelfs dé transfer zijn leven. Bij Napels is hij einde contract en Inter Milaan wil hem naast Romelu Lukaku zien spelen. Maar voor hij naar het noorden van Italië trekt, hoopt Mertens nog een record te breken dat hem helemaal onsterfelijk maakt in de hoofdstad van het zuiden. Hij heeft nu 119 doelpunten gemaakt voor Napoli. Dat zijn er vier meer dan levende legende Maradona, maar nog altijd drie minder dan absolute topschutter Marek Hamsik.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis