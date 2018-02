Goals nr. 6 en 7 voor Hazard dit jaar 13 februari 2018

Zeven goals en een assist in 2018. Eden Hazard (27) heeft dit jaar een voet in meer dan de helft van de Chelseadoelpunten (53%). In crisistijden houdt een kleine Belg de kampioen op Champions Leaguekoers. Is er leven voor Chelsea na Hazard? Gisteren tegen rode lantaarn West Bromwich trapte hij er twee tegen de touwen. Zijn tweede 'brace' in 2018. Twee typische Hazardgoals. De eerste forceerde hij zelf. Goed zijn man afhouden, wegdraaien, combineren met Giroud en dan keihard uithalen. De lach verscheen op zijn gezicht, de vinger wees naar de aangever. Dankbare jongen. Na rust nam hij met de 3-0 alle twijfels weg. Hij kapte naar binnen en haalde verwoestend uit in de korte hoek. Met zijn mindere linker nog wel. Thibaut Courtois stond ook 90 minuten op het veld. Bij een 1-0-tussenstand verrichtte hij een broodnodige redding één tegen één. Conte, onder vuur na twee nederlagen op rij en een turbulente transferperiode, zit weer wat steviger op zijn stoel. (KTH)

