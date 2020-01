Exclusief voor abonnees Goals in 4 decennia ZLATAN 13 januari 2020

Zlatan is nog steeds Zlatan - ook op zijn 38ste. Zaterdag opende hij zijn doelpuntenrekening voor AC Milan op het veld van Cagliari (0-2). Niet zomaar een goal, want na zijn treffer van afgelopen weekend scoorde Ibrahimovic nu in vier verschillende decennia. Een huzarenstukje dat ook Jari Litmanen lukte, weliswaar tien jaar eerder dan de Zweed. Litmanen is overigens de enige speler die ooit in vier verschillende decennia als international binnen de lijnen kwam. Scoren in vier decennia, dat deed ook oud-Engels international Sir Stanley Matthews. De strafste is evenwel de Japanse aanvaller Kazuyoshi Miura, op zijn 52ste de oudste profvoetballer ter wereld - in maart 2017 brak hij het record van Matthews. Miura scoort straks misschien wel in vijf verschillende decennia. Afgelopen weekend verlengde de Japanner zijn contract bij eersteklasser Yokohama FC met één seizoen. Met onder anderen Claudio Pizarro, Aritz Aduriz en Gareth Barry zijn er nog een tiental spelers, die de komende tijd net als Zlatan ook in vier verschillende decennia kunnen scoren. (TTV)

