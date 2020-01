Exclusief voor abonnees Goal van het Jaar naar Mata Ook verdedigers kunnen mooi scoren 16 januari 2020

00u00 0

Een verdediger heeft de mooiste goal van 2019 gemaakt in de Jupiler Pro League. Dat beslisten de surfers van HLN.be. Het merendeel (11.334 stemmers) vond immers dat Clinton Mata tegen AA Gent de allermooiste treffer van 2019 in de Jupiler Pro League scoorde. De verdediger van Club Brugge trof in de 'Slag om Vlaanderen' raak met een verschroeiende pegel vanaf zo'n 30 meter, zijn vreugde nadien was navenant.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis