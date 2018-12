Goal Tielemans helpt niet 03 december 2018

Het was al meer dan een maand geleden, maar zaterdag trof Youri Tielemans nog eens raak in de Ligue 1. De 21-jarige middenvelder schoot AS Monaco drie minuten voor de rust op voorsprong tegen Montpellier maar die vierde competitietreffer kon zijn team niet redden (1-2). Monaco blijft zo voorlaatste. Nacer Chadli werd na 61 minuten gewisseld. (VH)