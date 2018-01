Goal Hazard volstaat niet 25 januari 2018

Een vroeg doelpunt van zijn 'valse 9' Eden Hazard, zijn twaalfde van het seizoen, volstond niet. Arsenal plaatste zich ten koste van Chelsea voor de finale van de League Cup (2-1-winst) en ontmoet er eind februari Manchester City. De Engelse kampioen kon een goeie start niet doortrekken. Een flipperkastbal eindigde via Rudiger in eigen doel. Op het uur scoorde Xhaka de winnende treffer. Hazard struikelde over zijn eigen voeten op weg naar Cech. Hij kon er nog hartelijk om lachen. Batshuayi viel nog in, maar hij kreeg weinig klaar. Courtois ontbrak. Hij was onvoldoende hersteld van een trap op de enkel. (KTH)

