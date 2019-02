GO!-leerlingen 19 februari 2019

Het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 212.545 leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van februari. Dat zijn 4.061 leerlingen meer dan vorig jaar. Het marktaandeel van het GO! in het Vlaamse leerplichtonderwijs groeit daarmee lichtjes van 17,51 % naar 17,73 %. Het basisonderwijs telt 781 leerlingen meer dan vorig jaar (+0,71%). In het secundair onderwijs gaat het zelfs om een toename van 2.919 leerlingen (+3,49%). Dat is meer dan er volgens de geboortecijfers verwacht werden.