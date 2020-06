Exclusief voor abonnees GO! is weinig enthousiast over proclamaties 18 juni 2020

00u00 0

Voor veel scholen komt de beslissing om proclamaties alsnog toe te staan te laat. Dat zegt het Gemeenschapsonderwijs (GO! ), nadat Vlaanderen dinsdagavond bekendmaakte dat een afscheidsviering al voor 1 juli zal mogen, wel met maximaal 100 mensen. "Veel scholen hebben zich al georganiseerd binnen de veiligheidsmarges die er waren, en zullen daar wellicht aan vasthouden", zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. Die eerder afgekondigde veiligheidsvoorschriften worden ernstig genomen, klinkt het: veel scholen zoeken naar creatieve oplossingen. Zo wordt uitgeweken naar terreinen in de buurt om voldoende plaats per persoon te kunnen voorzien. De koepel erkent wel dat een afscheidsritueel voor laatstejaars een belangrijk moment is voor leerlingen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen