Exclusief voor abonnees Gnabry lacht tijdens minuut stilte... ...en scoort 10 oktober 2019

00u00 0

Serge Gnabry eiste gisteravond een hoofdrol op in het oefenduel tegen Argentinië. Nog voor de aftrap liet hij zich samen met zijn ploegmakker van Bayern München Niklas Süle in negatieve zin opmerken door te lachen tijdens de minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de schietpartij eerder op de dag in Halle. Op het kwartier opende Gnabry de score voor de Mannschaft. Een doelpunt voor de recordboeken, want het was zijn tiende goal in elf interlands. Daarmee stoot hij Miroslav Klose van de Duitse tabellen: die had dertien duels nodig om tien treffers te maken. De Duitsers kenden aanvankelijk weinig moeite met de 'Messi-loze' Argentijnen. Kai Havertz maakte er op aangeven van opnieuw Gnabry 2-0 van. Na de pauze trokken twee Argentijnse invallers de scheve situatie recht. Alario en Ocampos zorgden voor de 2-2-eindstand. (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen