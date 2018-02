Glutenvrij en vegan: zelfs ijsjes moeten eraan geloven 14 februari 2018

Een ijshoorntje, dat is een klassiek wafeltje met daarin roomijs - of dat dácht u. Cornetto brengt nu in ons land een veganistische variant van zijn beroemde 'Classic' op de markt. Het hoorntje - zonder gluten - wordt gevuld met ijs van sojamelk en overgoten met een laagje van veganistische chocolade en hazelnoten. Zo wil het ijsjesmerk inspelen op het groeiende aantal voedselintoleranties en de gestegen vraag naar plantaardige voeding. Volgens Cornetto zijn het echter niet enkel veganisten en mensen met een glutenintolerantie die voor het alternatieve ijsje kiezen. Zo zou in Italië, waar de 'Veggy Cornetto' al op de markt is, al 55% van de klanten overgeschakeld zijn. (MU)

