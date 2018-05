Glurende cafébaas na twee maanden vrij 16 mei 2018

De uitbater van een danscafé in Waregem die zeker 10 jaar lang klanten bespiedde met verborgen camera's op het toilet, is gisteren vrijgelaten onder voorwaarden. Christophe B. (52) zat twee maanden in de cel. Op zijn computer had de politie meer dan 700 filmpjes van klanten gevonden, netjes gerangschikt in mapjes. Ook vrijpartijen met liefjes bij hem thuis werden stiekem gefilmd, en de speurders vonden daarnaast nog kinderporno op B.'s computer. "Ik had liever gehad dat hij wat langer in de cel was gebleven", zegt één van de slachtoffers. "Voor mijn gemoedsrust. Maar ik besef wel dat dit moment ooit moest komen. Al hoop ik dat ik hem in Waregem niet tegen het lijf loop." (LSI)