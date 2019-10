Exclusief voor abonnees Glurende cafébaas moet niet meer terug naar cel 17 oktober 2019

De 53-jarige ex-uitbater van café Bananas in Waregem is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan zes maanden effectief, voor voyeurisme, bezit en verspreiding van kinderporno. Aangezien hij begin maart 2018 twee maanden in voorhechtenis zat - een derde van zijn straf - moet hij niet meer naar de cel.