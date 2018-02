Gluren bij de buren 17 februari 2018

Het is pas februari en ónze thriller van het jaar kennen we al: 'De vrouw in het raam' van A.J. Finn sleurt je niet alleen mee in een razend spannend verhaal van paranoia, maar steekt er ook qua stijl, opbouw en tempo met kop en schouders bovenuit. Om nog te zwijgen over de plot twists die zelfs de meest doorgewinterde thrillerfan gegarandeerd naar adem doen happen. Qua uitgangspunt speelt debutant Finn leentjebuur bij Hitchcocks 'Rear Window': de labiele Anna Fox woont alleen in een herenhuis in Manhattan en durft de deur niet meer uit. Om de tijd te doden verslindt ze filmklassiekers, drinkt ze zich geregeld lazarus en loert ze naar haar buren. Tot een moord aan de overkant haar zielige leventje compleet op z'n kop zet. Of heeft Anna het toch allemaal verzonnen?

