Gloednieuw veld in Koning Boudewijnstadion 31 mei 2018

00u00 0

Alain Courtois kwam gisteren terug op het nieuwe huurcontract - dat vandaag ingaat - tussen de voetbalbond en de stad Brussel over de verhuur van het Koning Boudewijnstadion. "Ik ben vooral blij dat we een nieuw éénjarig huurcontract kunnen tekenen. Het is een teken dat de relatie tussen Brussel en de KBVB goed is - wij hebben hen ook altijd gesteund. Bovendien is het contract hernieuwbaar als er geen bezwaren zijn van de stad of de KBVB. Maar er is niet alleen de nieuwe huurovereenkomst, we hebben in een week tijd ook een nieuw veld gelegd. Vanmorgen (gisteren, red.) is het getest en goed bevonden. (lacht) Ze zullen nog nooit op zo'n goed veld getraind hebben als voorbereiding op een groot toernooi. Kijk: het is altijd de bedoeling van Brussel om de wedstrijden van de Rode Duivels hier te laten doorgaan. Het bevordert het imago van de stad." Bondsvoorzitter Gerard Linard vulde aan. "Voor ons is spelen op de Heizel een zekerheid. Het is het enige stadion waar er meer dan 25.000 supporters binnen kunnen. Hoeveel het ons zal kosten? Daar spreek ik niet over. Laat ons zeggen dat we geen slechte zaak gedaan hebben." De KBVB zou naar verluidt 120.000 euro per wedstrijd betalen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN