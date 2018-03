Gloednieuw Cruyff-veld al in brand gestoken 26 maart 2018

00u00 0

Twee dagen na de opening is het splinternieuwe 'Cruyff Court' in Sint-Jans-Molenbeek al vernield. De ruiten van de materiaalhut werden ingeslagen en er werd glas en vuilnis over het kunstgrasveld gestrooid. De daders probeerden ook nog om het grasveld in brand te steken. "Dit is een bewuste sabotage-actie, en geen puur vandalisme", zucht initiatiefnemer Unico van Kooten. "Dat dit net gebeurt op de sterfdag van Johan Cruyff, naar wie het veld vernoemd is, maakt het nog pijnlijker." Met het gloednieuwe veldje wilde men na de aanslagen van 22 maart jongeren verbinden rond thema's als respect, teamspirit, integratie en zelfontplooiing. (DBS)