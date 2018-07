Globetrotter Ogunjimi trekt naar Vietnam 02 juli 2018

00u00 0

Marvin Ogunjimi (30) gaat aan de slag bij het Vietnamese Saigon FC. "Terug in Azië", reageerde hij op Instagram. "Ik besliste naar de andere kant van de wereld te gaan omdat het juist aanvoelde. Ik kan niet wachten om dit nieuwe hoofdstuk tot het einde van het seizoen aan te vatten." Ogunjimi was sinds april aan de slag bij Dinamo Brest, maar het avontuur in Wit-Rusland werd geen succes. De Mechelaar kende een vreemde carrière. In 2012 maakte hij een miljoenentransfer van RC Genk naar Mallorca. Daarna volgden weinig succesvolle uitleenbeurten aan Standard, Beerschot en OHL. In juni 2014 begon Ogunjimi dan aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Na het Noorse Strømsgodset volgden het Zuid-Koreaanse Suwon, het Thaise Ratchaburi Mitr Phol, het Albanese Skënderbeu en het Kazachse Okzhetpes. In augustus vorig jaar streek hij in Nederland bij MVV Maastricht neer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN