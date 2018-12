Glitterlaarzen van 3.500 euro 21 december 2018

Voormalig first lady Michelle Obama heeft voor een boekpresentatie in New York gisteren een duizelingwekkend paar laarzen uit haar kast getrokken.

Modegoeroes raken niet uitgepraat over de dijhoge glitterlaarzen van het Spaanse merk Balenciaga. Aan het schoeisel hangt een stevig prijskaartje: 3.500 euro. Michelle besprak de keuzes die ze als presidentsvrouw heeft gemaakt en fragmenten uit haar onlangs verschenen boek 'Becoming' met 'Sex and the City'-actrice Sarah Jessica Parker.

