Glijden over ingezeept zeil: zeven KSA-leden verbrand 09 augustus 2018

Zeven leden van jeugdbeweging KSA Sint-Jan Berchmans uit Turnhout hebben brandwonden opgelopen op kamp in Vielsalm. Dat gebeurde tijdens een onschuldig spelletje, waarbij de jongeren probeerden om zo ver mogelijk te glijden over een ingezeept zeil - een kampspelletje waaraan iedere jeugdvereniging zich weleens waagt. "Honderden keren hebben we dat al gedaan, telkens met dezelfde soort zeep. Nooit eerder heeft dat problemen veroorzaakt", zegt KSA-woordvoerster Katrien Wittemans. "Vermoedelijk is het door de combinatie met de hitte dat de zeep nu toch irritatie- en brandwonden veroorzaakt heeft." Omdat er sprake was van vijftien slachtoffers, werd het medisch interventieplan afgekondigd. "Maar uiteindelijk waren het er dus zeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. Alle slachtoffers kregen ter plekke een verzachtende zalf opgesmeerd door de hulpdiensten." Het kamp wordt voortgezet - zonder glij-spelletjes, weliswaar. (JVN)

