Glibbergevecht voor gevorderden

11 oktober 2019

00u00 0

Guga Baúl (33) heeft er zijn eerste 'olietraining' op zitten. Voor het programma 'Beat VTM' leert hij in honderd dagen olijfolieworstelen. Gisteren vocht hij voor de eerste keer met zijn lichaam helemaal ingesmeerd, samen met een collega-worstelaar. "Het viel eigenlijk beter mee dan ik gedacht had", zegt Guga, die de opdracht eerst helemaal niet zag zitten. "Het was alsof ik ingesmeerd was met bodylotion, alleen is de geur een beetje anders. De olie ging er ook gemakkelijk af onder de douche. Het was eigenlijk een goeie huidbehandeling. (lacht)" De acteur is intussen volledig hersteld van de ribblessure die hij enkele weken geleden opliep. "Maar nu heb ik mijn duim weer gekneusd", klinkt het. "Ik zit ook voortdurend onder de blauwe plekken, en dat zal de komende maanden niet anders zijn." (WN)

