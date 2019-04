Exclusief voor abonnees Gletsjers verliezen elk jaar zowat 335 miljard ton ijs 09 april 2019

00u00 0

Volgens nieuwe schattingen verliezen gletsjers jaarlijks 335 miljard ton ijs. Door het smeltwater is het zeeniveau met gemiddeld bijna een millimeter per jaar gestegen. Dat blijkt uit een rapport van de universiteit van Zürich. De situatie is de laatste 30 jaar fors verslechterd. De gletsjers zouden tussen 1961 en 2016 meer dan 9.000 miljard ton ijs hebben verloren. Dat komt overeen met een globale stijging van het zeeniveau met 27 millimeter. Alleen al tussen 2006 en 2016 bedroeg de stijging bijna een millimeter per jaar. Vooral de gletsjers in Alaska smelten erg snel, gevolgd door die in Patagonië in het zuiden van Chili en Argentinië en in de arctische gebieden rond de Noordpool. Ook in de Alpen, de Kaukasus of in Nieuw-Zeeland zijn de gletsjers veel ijs kwijtgespeeld, maar omdat die relatief kleiner zijn, dragen ze minder bij tot de stijging van de zeespiegel.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen