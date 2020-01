Exclusief voor abonnees Gletsjers in Nieuw-Zeeland kleuren bruin door as 03 januari 2020

De branden in Australië vormen een bedreiging voor de iconische Nieuw-Zeelandse gletsjers, ruim 2.000 kilometer oostwaarts over de Tasmanzee. De neergeslagen as geeft de Franz Josefgletsjer een karamelkleur. "Hier in Christchurch kunnen we het vuur ruiken", laat een klimmer vanop de top van de Tasmangletsjer weten. De as dreigt het smelten van de gletsjers - door de opwarming van de aarde - nog te versnellen. Het wit van sneeuw en ijs weerspiegelt de hitte van de zon en vertraagt het smelten, maar nu as en stof op de sneeuw neerdalen, absorbeert die net meer hitte. De meer dan 3.000 gletsjers in Nieuw-Zeeland verdwijnen door de opwarming, een groot aantal zou tegen het eind van de eeuw volledig weggesmolten zijn. De rookpluim van de bosbranden is momenteel breder dan Europa en 14 keer zo groot als Japan.

