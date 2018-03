Gletsjer kan Noordzee 3 meter hoger zetten 21 maart 2018

De Totten-gletsjer, die zo groot is als Frankrijk, baart wetenschappers grote zorgen. De gletsjer rust voor een deel op vaste rotsgrond, terwijl een ander deel op zee drijft. Nu blijkt dat het stuk dat op de oceaan dobbert een pak groter is dan eerst was gedacht. En dat is problematisch: als een groter stuk gletsjer op de opwarmende oceaan drijft, smelt het ijs ook sneller. Volgens gletsjerspecialist Ben Galton-Fenzi bevat de Totten-gletsjer op de Zuidpool genoeg ijs om het wereldwijde zeeniveau met drie meter te doen stijgen -ook dat van de Noordzee dus.