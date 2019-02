Glenn Close naar Oscars in jurk van 20 kilo 26 februari 2019

00u00 0

Voor de zevende keer al heeft de Amerikaanse actrice Glenn Close (71) naast een Oscar gegrepen. Ze zorgde dan maar zélf voor een gouden glans, met haar bijna 20 kilogram zware jurk van ontwerpster Carolina Herrera. "Of ik naar de fitness gegaan ben om deze creatie te kunnen dragen? Nee. En dat gaat me wellicht mijn leven kosten", grapte ze. Close was genomineerd voor haar hoofdrol in 'The Wife'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN