Exclusief voor abonnees Glazenwasser vraagt hulp om moorden te herinneren 14 februari 2020

Glazenwasser Stephaan Du Lion, die sinds oktober 2018 in de cel zit, had gisteren in de politieschool Vesta in Ranst weinig toe te voegen aan zijn eerdere verklaringen over de moorden op Maria Van den Reeck (46) en Eve Poppe (28) uit de jaren 90. "Mijn cliënt heeft zijn herinneringen opgesloten in een kamer in zijn hoofd en raakt die kamer niet meer binnen", aldus advocaat Christian Clement. "Hij zou niet liever hebben dat iemand hem helpt om die herinneringen naar boven te halen."

