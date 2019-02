Glasgow en Schotland organiseren WK's in 2023 09 februari 2019

Glasgow en Schotland worden in 2023 het decor voor het eerste gezamenlijk WK wielrennen. In totaal dertien WK's in dertien verschillende disciplines zullen van dan af gegroepeerd worden in een gezamenlijk WK, dat twee weken zal duren. Belangrijk: dit 'gegroepeerde WK' zal maar één keer om de vier jaar worden georganiseerd. De nieuwe WK-formule is het geesteskind van de Franse UCI-voorzitter David Lappartient. Hij wil de nieuwe zogenaamde UCI Cycling World Championships telkens in een preolympisch jaar laten plaatsvinden. Het gaat om WK's op de weg, in mountainbike (vier disciplines), BMX en piste. (MG)