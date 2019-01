Gladde wegen, volle spoeddiensten 19 januari 2019

De eerste winterprik van het jaar heeft gisterochtend voor talloze valpartijen gezorgd. Op de spoedafdeling van het UZ Leuven werd een 20-tal breuken behandeld, drie keer meer dan op een gewone dag. "Heel veel fietsers gingen uit de bocht", zegt spoedarts Simone Nijs. Vooral knieën, heupen, enkels en onderbenen hadden hieronder te lijden. ZNA Middelheim, dat de grootste spoedafdeling van Antwerpen heeft, telde 20 à 25 extra patiënten. Op West-Vlaanderen na beleefden de ziekenhuizen zowat overal een bijzonder drukke dag. In Mechelen en Willebroek was het zó glad dat de politie zelfs patrouilles uitstuurde naar risicoplekken om voorbijgangers te waarschuwen. Ook vandaag is het nog uitkijken geblazen. Tot vanmiddag blijft code geel van kracht.

