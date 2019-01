Gladde nachten HET WEER 29 januari 2019

Vanochtend is het overal aan het vriezen en kan het lokaal glad zijn door ijsplekken. Overdag komen de maxima uit rond 3 graden, in de Hoge Venen blijft het de hele dag lichtjes vriezen met maxima van -2 graden. De dag begint vrij zonnig en droog, maar na de middag neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk. Na de middag wordt het overal zwaarbewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Enkel in het westen kan een winters buitje voorkomen. De wind waait matig uit het zuiden. Vanavond is het overal zwaarbewolkt, maar aanvankelijk blijft het nog droog. In de loop van de nacht begint het lichtjes te sneeuwen, eerst aan de kust, later ook in het binnenland. De temperaturen liggen tussen -4 graden in de Ardennen en -1 in Vlaanderen. Door de sneeuwval wordt het glad op de wegen.

