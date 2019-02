Gladbach haakt af, tweestrijd om titel in Duitsland 25 februari 2019

00u00 0

Dortmund heeft na vijf duels zonder overwinning opnieuw geproefd van de zege. De ploeg van Axel Witsel - 90 minuten op het veld - legde Bayer Leverkusen met 3-2 over de knie in de topper van de 23ste speeldag. Bayern München won zuinig met 1-0 (doelpunt Javi Martínez) van Hertha Berlijn en volgt op 3 punten. Borussia Mönchengladbach, dat met 0-3 verloor van Wolfsburg, haakt af in de titelrace. Rode Duivels Thorgan Hazard (Mönchengladbach) en Koen Casteels (Wolfsburg) stonden 90 minuten tussen de lijnen. Voor Hazard en co was het het tweede thuisverlies op rij. Voor Thorgan Hazard is het van half december geleden dat hij nog eens raak kon treffen in de competitie. Hij scoorde in de heenronde in totaal 9 keer in de Bundesliga. (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN