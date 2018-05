Glaasje rosé wordt 20% duurder Net nu we 'zomerwijn' allemaal lusten 23 mei 2018

00u00 0

Wie deze zomer van een fris glas rosé wil genieten op een zonnig terras, kan daarvoor wel eens een stuk dieper in de portefeuille moeten tasten. Door de tegenvallende oogsten in Frankrijk bestaat de kans dat er heel wat minder flessen in de rekken komen en dat die 20 tot 30 procent duurder worden. Vooral in de Provence zien ze een daling: 155 miljoen flessen leveren ze, terwijl dat er dat vorig jaar toch nog 20 miljoen meer waren. Tegenvaller dus, zeker voor een 'zomerwijntje' dat alleen maar populairder wordt. De laatste 15 jaar steeg de vraag met 30 procent. (BCL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN