Glaasje alcohol beter dan veel bewegen 20 februari 2018

00u00 0

Wil je de 90 jaar halen? Vergeet die Tournée Minérale even en drink 's avonds een paar glaasjes wijn of bier. Die paar extra kilo's die je ervan krijgt, zullen je extra beschermen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van professor Claudia Kawas van de universiteit van Californië. Zowat 1.700 mensen, die in 2003 al de kaap van 90 hadden overschreden, werden in een langlopende studie opgevolgd. Bij de groep die elke dag twee glazen bier of wijn dronk, zag men 18% minder overlijdens dan bij de nuchtere bejaarden. Ter vergelijking: het vaak geprezen effect van veel bewegen zorgde 'maar' voor 11% minder overlijdens.