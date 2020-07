Exclusief voor abonnees Gjergja verlengt tot 2025 bij 'talentfabriek' Oostende 02 juli 2020

Negenvoudig landskampioen Oostende sloot met succescoach Dario Gjergja (44) een nieuwe overeenkomst voor vijf seizoenen. De Kroaat kwam in december 2011 aan het sportieve roer en wil daar tot minstens 2025 blijven. De club vond drie investeerders en veranderde haar status van vzw naar BV. Ze richt haar pijlen de komende vijf seizoenen vooral op het opleiden van toptalenten. Als ' talent factory' zoekt de club jaarlijks naar NBA-potentieel met als doel hen klaar te stomen. Coach Gjergja bewees in het verleden meermaals dat hij daar de geschikte visie voor heeft. Intussen is de kern zo goed als gevormd. Naast Haris Bratanovic (19, ex-Barça) is de deal met de Servische forward Mario Nakic (2m02, 19, ex-Madrid) zo goed als rond. Hoofdsponsor Filou tekende ondertussen voor zes jaar en verhoogde daarbij gevoelig zijn gage. (JLO)

