Githa Michiels voor top vijf EKMOUNTAINBIKE 07 augustus 2018

Zevende in de WB-manches van Nove Mesto (Tsj) en Andorra. Referenties, noemt bondscoach Filip Meirhaeghe de recente topresultaten van Belgisch kampioene cross-country Githa Michiels (35). "Ze maakt aansluiting met de wereldtop. En ze kóerst ook telkens voluit mee, mooi om te zien." Als de logica gerespecteerd wordt, doet Michiels in Glasgow mee voor de top vijf, verwacht Meirhaeghe. En waarom niet voor de medailles, in een gloriedag. "Op een parcours dat haar ligt: snel, weinig technisch." Bij de mannen wordt een ereplaats minder evident. "Jens Schuermans reed drie keer zeventiende in de Wereldbeker. Trek je dat door naar het Europese toneel, kom je uit bij top twaalf. Misschien top tien." (JDK)