Gitaar Willy Willy krijgt ereplaats op Scabs-podium 16 februari 2019

Twee dagen na de dood van hun gitarist Willy Willy stonden The Scabs gisteravond op het podium in Diksmuide. "Omdat hij het zo gewild zou hebben", zeiden Guy Swinnen en co daar eerder over. Het werd een ingetogen optreden - "zonder bindteksten, omdat dat voor hen te zwaar is", zei de organisatie vooraf. Na een half uur spelen nam Swinnen dan toch het woord. "Dit is het moment waarop ik normaal Willy Willy op het podium roep. Dit nummer is voor hem." Na een diepe zucht zette hij 'Mesaboogie Feedback' in, gevolgd door een staande ovatie en een minutenlang applaus. Wat later kondigde de frontman speciaal voor Willy Willy de cover 'Rock and Roll Heart' van Lou Reed aan. Op het podium kreeg de gitaar van Willy Willy een ereplaats. (GUS)

