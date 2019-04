Exclusief voor abonnees Gisteren in Charleroi, hopelijk vandaag niet in Zaventem 05 april 2019

Honderden passagiers hebben gisteren hun vlucht gemist door een spontane staking van de bewakingsagenten op de luchthaven van Charleroi. Doordat de actie niet onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen valt, hebben de gedupeerden bovendien geen recht op een nieuw ticket. In Zaventem, waar vandaag liefst 84.000 vertrekkende passagiers verwacht worden, houden ze hun hart vast. Mochten de bewakingsagenten daar ook plots het werk neerleggen, dan liggen alvast enkele noodscenario's klaar. Om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken en tegelijk de veiligheid te kunnen blijven garanderen, zou er bijvoorbeeld geschoven worden met de agenten die wel beschikbaar zijn. Vooral de screening van passagiers en bagage is belangrijk. Reizigers kunnen niets anders doen dan de communicatie van de verschillende luchthavens in de gaten te houden. Mogelijk roepen die, in geval van een staking, op om vroeger af te zakken. (BCL)

