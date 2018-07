Gisteren getrouwd voor de wet, morgen voor de kerk 06 juli 2018

Het heeft vijftig jaar geduurd, maar bouwmagnaat Willy Naessens (79) is gisteren eindelijk getrouwd met zijn Marie-Jeanne. Het huwelijk voor de wet vond in intieme kring plaats in Elsegem, uitgerekend op Marie-Jeannes 68ste verjaardag en exact 51 jaar nadat ze bij Naessens aan de slag ging."Het was bijzonder emotioneel, er zijn heel wat traantjes gevloeid", zei de stralende bruid achteraf. "Ik hóu van deze vrouw", aldus Naessens. "En ik ben zo dankbaar dat ze al meer dan 50 jaar aan mijn zijde staat." Het kerkelijk huwelijk vindt morgen plaats en het hele dorp mag meevieren. Aan de kerk zal zelfs een groot scherm staan, samen met 400 flessen champagne. (TVR)

