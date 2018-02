Girobaas: "Als Froome wint, mag niemand zijn zege afnemen" 08 februari 2018

00u00 0

Giro-organisator Mauro Vegni is niet van plan om Chris Froome uit de lijst van winnaars te schrappen, mocht de Brit in mei inderdaad de Ronde van Italië winnen en daarna worden geschorst na een positieve Salbutamoltest in de Vuelta van vorig jaar. "Ik ga die naam niet weghalen en de trofee vervolgens aan iemand anders geven", zei Vegni. Vegni hekelt de tijd die de UCI nodig heeft om een beslissing te nemen. "We zijn vijf maanden verder (Froome werd betrapt in de 18de etappe van de Vuelta, red.) en nog weten we niet wat voor bewijslast weerhouden wordt. Die zaak had vier maanden geleden uitgeklaard moeten zijn. Wat we nu meemaken, is erg slecht voor de geloofwaardigheid van het wielrennen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN