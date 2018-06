Giro U23: Thijssen juicht te vroeg, Philipsen leider 09 juni 2018

Ai, Gerben Thijssen toch. De nieuwe, aanstormende spurtbelofte van Lotto-Soudal U23 waande zich in Forli, aan het eind van de eerste rit in lijn in de Giro U23, in de massaspurt net iets te vroeg buiten schot. Daardoor glipte de Italiaan Giovanni Lonardi hem op de streep nog nipt voorbij. Een bittere Belgische pil, die enigszins werd verguld door de leiderstrui van Jasper Philipsen, zelf derde. Alex Colman sloop mee in de vlucht van de dag. In het klassement staan Philipsen en Lonardi in dezelfde tijd genoteerd. Thijssen is vijfde op 0:07, Colman zevende op 0:08. (JDK/DMM)