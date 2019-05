Exclusief voor abonnees Giro kort 29 mei 2019

AG2R kende een heel moeilijke dag in de Giro. Kopman Tony Gallopin gaf al vroeg in de zestiende etappe op: de 31-jarige Fransman had al enkele dagen last aan de knie. Bizar verhaal ook van zijn ploegmaat Alexis Vuillermoz: die belandde tíjdens de klim van de Mortirolo in een ravijn na een astma-aanval. Hij kon zijn weg nadien voortzetten, maar verloor wel meer dan een half uur en mag een mooi eindklassement vergeten

