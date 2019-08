Exclusief voor abonnees Giraf is bedreigde diersoort 26 augustus 2019

00u00 0

In Genève hebben 106 landen gestemd voor de regulering van de internationale handel in giraffen, om zo het grote zoogdier van uitsterven te behoeden. De giraf is nu officieel een bedreigde diersoort. De handel in huiden, hoorns, hoeven, beenderen en vlees van giraffen vormt een bedreiging voor hun voortbestaan. Voortaan zal die handel, en de trofeejacht op giraffen, aan een wereldwijde controle worden onderworpen. De voorbije dertig jaar is het aantal giraffen met zeker 40 procent gedaald. Er zijn nog minder dan 100.000 exemplaren in leven, wetenschappers noemen dat een 'stil uitsterven'. De daling van de populatie is vooral te wijten aan de aantasting van hun leefgebied, de droogte door de klimaatverandering en strooppraktijken voor de internationale handel. Negen ondersoorten van de giraf worden nu toegevoegd aan de Appendix II van het Cites-verdrag voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis